Finale Emilia. Ecco tutte le modifiche alla viabilità per la visita del presidente Mattarella

FINALE EMILIA- Venerdì 20 maggio in occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella saranno previste a Finale Emilia modifiche alla viabilità in alcune piazze e strade del centro storico.

A partire dalla prima mattinata, la viabilità di Finale Emilia subirà alcune modifiche e potrà non essere regolare.

In particolare verrà chiusa al traffico via della Stazione. I parcheggi della Coop e del Mercatone Fuori Stagione non potranno essere utilizzati dalle ore 6 di venerdì fino al termine della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I negozi e le attività presenti su via Stazione, invece, saranno regolarmente aperti ma solo con accesso pedonale.

Dalle ore 6 di venerdì è istituito anche un divieto di transito e sosta in via Rotta, davanti alle attività commerciali presenti tra via Battaglia e via di Sotto.

Inoltre, diversi incroci posti sulle strade che il corteo presidenziale in arrivo da Medolla attraverserà, saranno presidiati dalle forze dell’ordine e pertanto il traffico potrà essere bloccato in attesa del passaggio del presidente.