“La regina dei baci”, sabato appuntamento per bambini alla biblioteca di San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Sabato 7 maggio a San Felice sul Panaro, presso la biblioteca comunale di via Campi, 41/b, alle 10.30, appuntamento con “La regina dei baci”, narrazione in occasione della Festa della mamma con Valentina Iodice per genitori e bambini dai tre ai sei anni.

L’iniziativa è l’ultimo incontro sanfeliciano della rassegna di laboratori Nati per Leggere, Nati per la Musica, realizzati nell’ambito dei programmi nazionali. Musica, parole e libri per genitori, bimbi e bimbe da zero a sei anni, in collaborazione con la Fondazione scuola di musica Andreoli. Accesso consentito su prenotazione secondo le normative anti-Covid in vigore.

Informazioni e iscrizioni presso la biblioteca comunale, telefono 0535/86391, 0535/ 86392 e-mail biblioteca@comunesanfelice.net

