Malore mentre era alla guida: muore a Carpi 77enne di Soliera

CARPI, SOLIERA – E’ accaduto nella serata di lunedì 23 maggio a Carpi: intorno alle ore 21, un uomo di 77 anni, alla guida della propria auto, in via Ugo da Carpi, ha improvvisamente accostato la vettura a bordo strada, vittima di un malore. I passanti – riporta la “Gazzetta di Modena” – si sono subito accorti che qualcosa non andava nel comportamento dell’uomo e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza e, in seguito, anche l’elisoccorso, atterrato nel campo da calcio dello stadio Cabassi, poco distante dal luogo dell’accaduto. Per il 77enne, residente a Soliera, però, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno momentaneamente chiuso la strada per consentire ai sanitari di svolgere il proprio lavoro in sicurezza.

