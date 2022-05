Caregiver familiare: incontri e workshop a Finale Emilia e Carpi

FINALE EMILIA, CARPI- Un evento per ogni Distretto sanitario. Prende il via il mese del Caregiver familiare, dedicato a chi presta assistenza, in maniera volontaria e gratuita, a un caro disabile o comunque non autosufficiente.

L’Azienda USL di Modena, in collaborazione con gli enti locali, ha organizzato una serie di iniziative per sensibilizzare sul tema e approfondire un ruolo delicato che necessità del supporto di tutta la comunità, con servizi dedicati e iniziative per fare rete. I prossimi appuntamenti in calendario nella Bassa modenese saranno a Finale Emilia e a Carpi. A Finale Emilia, giovedì 26 maggio – alle 9- presso gli spazi de La Stazione Rulli Frulli si terrà il workshop ‘La Comunità che cura’: per sperimentare la bellezza dello stare insieme, re-interpretando gli spazi della comunità come luoghi di opportunità. A Carpi, continuano gli incontri online dedicati ai ‘nuovi percorsi di cura’. Il prossimo appuntamento – dal titolo ‘Il Decadimento cognitivo: conoscere, prevenire, sostenere’ – è in programma venerdì 27 maggio dalle 15 alle 17. Per iscriversi all’evento si può telefonare allo 059645421 oppure scrivere alla mail info@anzianienonsolo.it o al contatto WhatsApp 3939096596. “Il mese del caregiver è un’occasione per riconoscere e valorizzare la figura del caregiver: una componente fondamentale della cura della persona, una risorsa preziosa del sistema della rete dei servizi socio-sanitari, ma anche una persona con bisogni che richiedono ascolto, tutela, formazione, sostegno e supporto – spiega Federica Rolli, direttrice delle Attività socio-sanitarie dell’Azienda USL di Modena – Le iniziative sono nate nel Tavolo Provinciale Caregiver, coordinato dalla nostra Azienda, composto da referenti dei servizi sanitari, degli enti locali e del terzo settore, che stanno lavorando insieme in modo coordinato sul tema. L’obiettivo è coinvolgere tutta la comunità locale nello sviluppo di una cultura capace di riconoscere l’importanza del ruolo del caregiver e dei suoi diritti, informare e far conoscere i servizi e le opportunità dedicate presenti nei Distretti della provincia di Modena e realizzati nell’ambito del Progetto Provinciale Caregiver, in coerenza con le indicazioni della nostra Regione”.

