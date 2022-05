Medolla, a 10 anni dal terremoto che ne rese inagibile la sede, Eurosets ricorda i drammatici momenti del 2012

MEDOLLA – Il 29 maggio 2022 ricorre il decimo anniversario della scossa di terremoto che, nel 2012, tra i diversi danni provocati nel territorio della Bassa modenese, rese inagibile anche la sede dell’azienda Eurosets di Medolla. Di seguito le parole di Mario Calzolari, Operations Director di Eurosets, che ricorda come l’azienda di Medolla abbia reagito prontamente senza lasciarsi abbattere dalla drammaticità dell’evento e sia stata in grado di ricostruire passo dopo passo la propria quotidianità:

“Sono trascorsi 10 anni dal terremoto che ha interessato il nostro territorio: ne avremo sempre memoria, ma possiamo considerarlo ormai passato e oggi guardiamo al presente e al futuro in modo sereno – commenta Mario Calzolari, Operations Director di Eurosets, che prosegue raccontando quanto vissuto dall’azienda del distretto biomedicale di Medolla – Siamo riusciti a non farci prendere dallo sconforto e abbiamo reagito prontamente per ripartire subito e consentire ai lavoratori di tornare alla “normalità” quanto prima.

Ciò è stato possibile grazie al contributo straordinario di tutti i dipendenti: nei primi giorni dopo la scossa che ha reso inagibile la struttura (il 29 maggio), e solo dopo che la struttura stessa era stata messa in sicurezza grazie ad un piano approvato dai Vigili del Fuoco, ogni mattina, alla presenza proprio dei pompieri, ci trovavamo in azienda e controllavamo sotto il caldo sole dell’estate emiliana lo stato di materiali e attrezzature. L’inventario ci ha permesso di selezionare i prodotti finiti e sterili non danneggiati pronti per rispondere a qualche piccola richiesta.

Abbiamo dovuto delocalizzare, sia il customer service e l’amministrazione sia la produzione, come ad esempio a Bastiglia, dove venne costruita in tempi record una camera bianca di 350mq consentendoci di ripartire con la produzione il 13 agosto. I primi tempi, quando tornavamo a casa, la sera non dormivamo, c’erano continue scosse. Oggi, che ci siamo lasciati alle spalle questa tragedia, possiamo però essere orgogliosi della resilienza dimostrata e di come abbiamo ricostruito passo dopo passo la nostra quotidianità”.