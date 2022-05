Mercoledì strade chiuse per il Giro d’Italia a Medolla, Camposanto e San Prospero

Mercoledì strade chiuse per il Giro d’Italia a Medolla, Camposanto e San Prospero. Il giorno 18 MAGGIO 2022 l’undicesima tappa del “Giro d’Italia” transiterà nella Bassa. La Polizia Locale Area Nord rende noto che il “Giro d’Italia” arriverà da Camposanto proveniente da Crevalcore, dal ponte sul fiume Panaro, quindi subito dopo si immetterà sulla Strada Provinciale n. 5 (Cavezzo – Camposanto) per proseguire fino al confine con il territorio comunale di Cavezzo.

Il “Giro d’Italia” sarà preceduto dalla carovana pubblicitaria e dalla competizione denominata Giro “E-bike”.

Il transito delle competizioni è previsto indicativamente alle ore 13.45 a Camposanto, pertanto

a partire dalle ore 13.15 NON SARA’ PIU’ possibile transitare sulla S.P. n. 5 fino ad almeno un quarto d’ora dopo il completo passaggio del “Giro d’Italia” previsto per le ore 16.15 circa

Anche la Strada Statale n. 12 dell’Abetone e del Brennero verrà chiusa all’altezza del km 208 (rotatoria della Cappelletta del Duca).

La Strada Provinciale n. 2 (Panaria) NON sarà interessata dal passaggio del Giro d’Italia e resterà completamente percorribile .

Viste le chiusure sopra elencate si consiglia:

– per i veicoli diretti verso Modena, di percorre la Strada Provinciale n. 2 (Panaria);

– per i veicoli che da Modena, percorrendo la SS n. 12, devono raggiungere Mirandola e Bologna, di immettersi sulla Strada Provinciale n. 2 (Panaria) da Sorbara di Bomporto;

– per i veicoli diretti verso Bologna, dai comuni a nord della S.P. n. 5 (Mirandola, Medolla ecc) di procedere in direzione San Felice sul Panaro – Finale Emilia fino ad immettersi sulla Strada Provinciale n. 2 (Panaria) a Canaletto (Frazione di Finale Emilia); in alternativa di proseguire verso Cento (FE)

