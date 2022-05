Ruba 7 cuffie Bluetooth al centro commerciale: arrestato 36enne

MODENA- Nella tarda mattinata di mercoledì 4 maggio, i carabinieri della stazione di Modena hanno tratto in arresto un 36enne per furto aggravato. L’uomo, poco dopo mezzogiorno- presso un centro commerciale in strada Morane- si era impossessato di sette confezioni di auricolari Bluetooth, riuscendo a oltrepassare le casse senza pagare: venendo tuttavia scoperto e fermato dal personale addetto alla sicurezza.

I carabinieri intervenuti hanno provveduto alla restituzione della refurtiva recuperata, il cui valore complessivo è stato quantificato in 175 Euro.

Giovedì 5 maggio l’uomo sarà condotto davanti al giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

