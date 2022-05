Seconda Categoria: Sanmartinese seconda nel Girone E, poker e festa per la Pol. Nonantola nel Girone G

di Simone Guandalini – Continua, nel Girone E di Seconda Categoria, lo strepitoso girone di ritorno della Sanmartinese: nella 24esima giornata, infatti, per la formazione mirandolese arriva la sesta vittoria nelle ultime sette partite disputate (2-0 al Carpine, davanti al proprio pubblico), che proietta la Sanmartinese al secondo posto in solitaria, a -6 dalla capolista Solarese, a due giornate dal termine del campionato. A decidere la gara contro il Carpine, sono le reti di Lionetti e Bicaku nella prima frazione di gioco. Decisiva per il salto della Sanmartinese al secondo posto in classifica, è, però, anche la vittoria casalinga della Folgore Mirandola, che ferma in questo modo il Daino Santa Croce, battendolo 2-1, grazie alle reti di Rousi e Piediscalzi. A nulla vale la rete di Riella per gli ospiti. La Folgore mette, così, un margine di sicurezza (5 punti) fra sè e la zona playout, mentre il Daino Santa Croce subisce il sorpasso della Sanmartinese al secondo posto in classifica. In vetta, la Solarese trova un importante pareggio nell’insidiosa trasferta sul campo della Vis San Prospero (2-2). A passare in vantaggio è proprio la Vis San Prospero, con Roda che corregge in rete un colpo di testa di Vuocolo finito sul palo. Sul finire del primo tempo, Russo riporta in parità il risultato, sfruttando al meglio un cross di Fiozzi, che, pochi minuti più tardi, conquista anche un rigore, che lo stesso Russo trasforma portando la Solarese sul 2-1. In avvio di ripresa, però, la Vis San Prospero trova immediatamente il gol del definitivo 2-2 con Manicardi. In una giornata un po’ complicata per le prime della classe (tra le prime sei in classifica, trovano la vittoria solo Sanmartinese e Villa d’Oro), cade anche il Rivara, sconfitto 1-2, davanti al proprio pubblico, dalla Cabassi Union Carpi, nonostante gli ospiti giochino circa 70 minuti con un uomo in meno, a causa dell’espulsione, al 23′, di Redjeposki. I gol arrivano tutti nel finale di gara: Leonardi, con una doppietta, porta sul 2-0 gli ospiti, prima con un bel tiro a giro, che finisce nell’incrocio dei pali, poi con una conclusione su passaggio di Abusoglu. A nulla vale, al 90′, la rete con cui Vuksani accorcia le distanze per il Rivara.

Nel Girone G, invece, è il momento della festa davanti al proprio pubblico per la Pol. Nonantola, che la scorsa settimana aveva ottenuto, con la vittoria a Piumazzo, la promozione aritmetica. In una giornata di festa con i propri tifosi, la Pol. Nonantola non fa sconti alla Maranese, battendola con un netto 4-0 e continuando la propria striscia di vittorie. Al 10′, Momodu semina il panico tra la difesa ospite e serve Dalledonne che realizza la rete dell’1-0. Al 37′, lo stesso Momodu riceve palla da Zampirollo, si gira e segna il gol del 2-0. Dopo una ripresa in controllo, nel finale di gara i rossoblù accelerano nuovamente e con due azioni in fotocopia permettono a Carnazza e Sirotti di arrotondare il risultato sul 4-0 finale.

Nel Girone L, infine, arriva un pareggio per lo Junior Finale nello scontro diretto casalingo contro la Nuova Codigorese (2-2), che conferma la formazione finalese al quarto posto in classifica, a quattro giornate dalla fine del campionato. I gol arrivano tutti nella ripresa: Nuova Codigorese avanti al 54′, quando Telloli di testa batte Balboni. Lo Junior Finale ci mette poco a riportare il match in parità: al 65′, Tomassetti viene atterrato in area dal portiere avversario. Rigore, si incarica di battere Saccardo, che realizza. Nel finale, di nuovo avanti gli ospiti, con un rigore di Tagliati, prima dell’assalto finale dello Junior, che, al 92′ trova il pari, con Maconi che, in tuffo, deposita in rete la rete del definitivo 2-2.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 24:

Folgore Mirandola – Daino Santa Croce 2-1 (Ruosi (F), Piediscalzi (F), Riella (D))

Novellara Sportiva – 4 Ville APS 1-3

Rivara – Cabassi Union Carpi 1-2 (78′, 86’ Leonardi (C), 90’ Vuksani (R))

Rivara: Bergonzoni, Vancini, Lafranco, Grossi (85’ Quarta R), Luppi M., Tassinari (cap) (78’ Vuksani), Sala (64’ Quarta A), Malagoli R. (55’ Vacchi M), Malagoli M., Paganelli, Luppi R. (75’ Fregni). A disp: Pivanti, Pieracci, Quarta R., Pradella, El Marjani, Vacchi M., Fregni, Vuksani, Quarta A. All: Pignatti

Cabassi Union Carpi: Venturini (91’ Soragni), Marco (75’ Lugli), Di Puccini, Leonardi, Redjeposky, Ferrari A. (cap) (22’ Bartolomeo), Abusoglu, Bazziga, Salzano, Barletta M. (80’ Faglioni), Ballestrazzi (64’ Leporati). A disp: Soragni, Lugli, Faglioni, Bartolomeo, Bononi, Ferrari R., Barletta E., Leporati. All: Tramontano.

Ammoniti: 41’ Leonardi, 54’ Sala, 81’ Luppi M. Espulsi: 23’ Redjeposki (C).

San Paolo – Baracca Beach 1-1

Sanmartinese – Carpine 1954 2-0 (Lionetti, Bicaku)

Villa d’Oro Calcio – Campogalliano 3-0

Vis San Prospero – Polisportiva Solarese 2-2 (Roda (V), Russo (S), rig. Russo (S), Manicardi (V))

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Polisportiva Solarese 48

Sanmartinese 42

Daino Santa Croce 41

Villa d’Oro Calcio 40

Novellara Sportiva 38

Rivara 38

Vis San Prospero 37

Cabassi Union Carpi 32

Campogalliano 31

Folgore Mirandola 29

San Paolo 24

Baracca Beach 24

Carpine 1954 23

4 Ville APS 17

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 23:

Calcara Samoggia – Bazzanese Calcio 1923 0-3

Crespo Calcio – S. Anna 3-1

Monte San Pietro – Piumazzo 1970 2-1

Pol. Nonantola – Maranese 4-0 (10′ Dalledonne, 37′ Momodu, 88′ Carnazza, 93′ Sirotti)

Pol. Nonantola: Ferrari, Trenti, Zampirollo, Guastalli, Setti, D’Ambrosio, Bulgarelli, Daledonne, Momodu, Moccia, Fowe. A disp: Morisi, Gentile, Erihoui, Sighinolfi, Conte, Richeldi, Carnazza, Montanari, Sirotti. All Mayer

Maranese: Manzini, Ampoham, Dotti, Montorsi, Ghermandi, Battistini, Zeppieri, Uccellari, De Maria, Zeppieri, Lecini. A disp: Trenti, Esposito, Stuccili, Bellini, Bertaccini, Giusti, Audiu.

Ammoniti: Ampoham, Moccia, Bulgarelli.

Pioppe Calcio – Gaggio 0-2

United Montefredente – Appennino 2000 0-1

Zocca – Ponte Ronca 0-2

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 60

S. Anna 42

Gaggio 41

Pioppe Calcio 37

Crespo Calcio 36

United Montefredente 35

Appennino 2000 34

Ponte Ronca 33

Piumazzo 1970 31

Monte San Pietro 27

Maranese 25

Bazzanese Calcio 1923 22

Zocca 15

Calcara Samoggia 7

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 22:

Junior Finale – Nuova Codigorese 2-2 (54′ Telloli (N), 65′ rig. Saccardo (J), 85′ rig.Tagliati (N), 92′ Maconi (J))

Junior Finale: Balboni, Barbieri, Saccardo, Gatto, Mengoli, Avanzi (76′ Maconi), Braida, Tassinari, Roncarati (63′ Mgoune), Tommassetti, Pareschi. A disp: Del Grosso, Castagnoli, Baraldi, Maconi, Mgoune, Fogli, Poletti. All Varani



Nuova Codigorese: Miotto, Bagossi, Zangirolami, Zanella, Tagliati, Sovrani, Guidi (72′ Tieghi), Tomasi, Telloli (82′ Finotti), Monzardo, Bellini. A disp: Pappi, Massarenti, Garbellini, Pasin, Ballerini, Finotti, Tieghi. All Ruffoni



Ammoniti: Barbieri

Amici di Stefano 2017 – Santa Maria Codifiume 2-0

Bondeno Calcio – Laghese 1-0

Dogatese – Traghetto Molinella 1-2

Ricci Francesco – Barco 3-1

Sorgente – Ostellatese 1-2

Riposa: Filo

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Bondeno Calcio 47*

Amici di Stefano 2017 44*

Ostellatese 43

Junior Finale 37

Nuova Codigorese 34

Santa Maria Codifiume 33

Ricci Francesco 31

Dogatese 24

Filo 23

Sorgente 22

Traghetto Molinella 16*

Laghese 16

Barco 1*

*una partita in più

Foto di copertina e all’interno dell’articolo: pagina Facebook Pol. Nonantola Calcio

