A Bastiglia torneo di calcio a 7 in memoria di Ahmed Assiri

BASTIGLIA – Ha preso il via lunedì 6 giugno, a Bastiglia, il torneo di calcio a 7 dedicato ad Ahmed Assiri, il 19enne giocatore del Quattro Ville che ha perso la vita, insieme all’amico Fabio Cavazzuti, nel terribile incidente in macchina del 13 marzo scorso. L’allenatore Stefano Botteghi che, insieme alla famiglia, ha organizzato il primo “Memorial Ahmed Assiri” ha scelto la data di lunedì 6 giugno per l’inizio del torneo, in quanto in quella data Ahmed avrebbe festeggiato il compleanno. Ora, il torneo, a cui partecipano tanti amici di Ahmed, proseguirà sul sintetico di via Morandi, a Bastiglia, fino al prossimo 23 giugno, giorno in cui è in programma la finale. Il torneo di calcio a 7 è riservato a ragazzi nati tra il 1998 e il 2006.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017