A Cavezzo, Medolla e Mirandola corsi di italiano per i profughi ucraini

Ad organizzarli la cooperativa sociale La scuola del Portico grazie al supporto economico e organizzativo dell’Associazione Progetto Chernobyl Bassa Modenese Onlus e il prezioso contributo dell’AssociazioneDonne in Centro A.p.S. e della Cooperativa sociale la Zérla.

Il progetto si è concretizzato con il patrocinio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

I corsi di italiano avranno una durata complessiva di 54 ore.

Dove e quando si svolgeranno le lezioni

I corsi si terranno nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 11:00 presso le seguenti sedi:

– Mirandola, presso La scuola del portico via Bernardi, 1. Per informazioni contattare il numero 053529640

– Cavezzo, presso Villa Giardino via Cavour, 24. Per informazioni contattare il numero 053549815

– Medolla, presso Auditorium via Genova. Per informazioni contattare il numero 053553945

Le lezioni sono gratuite e si svolgeranno in gruppi.

Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail all’indirizzo sos.ucraina@unioneareanord.mo.it