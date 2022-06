Al via la rassegna “Giardino Troisi 2022” a Nonantola

Il programma teatrale si apre martedì 28 giugno alle ore 21 15 con “Fame da lupo”. La Compagnia La Baracca Testoni Ragazzi propone uno spettacolo per bambini dai 3 anni. Teatro d’attore sull’istinto primordiale della fame e sul giocare a mangiare, attraverso racconti divertenti.

Martedì 5 luglio invece è la volta Luigi D’Elia, della Compagnia INTI, con “Tarzan ragazzo selvaggio” (spettacolo per tutti a partite dagli 8 anni). La narrazione si libera della tradizione hollywoodiana, trovando la base del racconto in Tarzan of the Apes di Edgar Rice Burroughs. Il primo romanzo dell’infinita saga di Tarzan si mescola alla scrittura scolpita nel legno dei due autori, ma anche a Il Ragazzo selvaggio di Truffaut, Cuore di Tenebra di Conrad e la Londra povera e disperata descritta da Jack London nel suo Popolo dell’Abisso.

La Compagnia Madame Rebinè martedì 12 luglio presenta “Giro della piazza”, teatro d’attore e clownerie. Una commedia circense per celebrare il ciclismo nei suoi aspetti più rilevanti, quello della resistenza fisica e del coinvolgimento del pubblico. Spettacolo esilarante, adatto a tutti a partire dai 5 anni.

“Le canzoni di Rodari” della Compagnia Kosmocomico Teatro con Valentino Dragano, spettacolo per bambini e non solo, a partire dai 6 anni -Teatro d’attore con oggetti e musica, va in scena martedì 26 luglio. Si tratta di uno spettacolo-concerto sulle canzoni di Rodari, cantate dall’indimenticabile Sergio Endrigo nel disco “Ci vuole un fiore”. Sono brani senza tempo, in cui il gusto per la rima, l’iperbole, le associazioni fantasiose, le musica e il canto, si sposano perfettamente col teatro.

Infine martedì 2 agosto va in scena “Il rapimento della principessa Gisella” della Compagnia I Burattini di Mattia. Uno spettacolo di burattini per tutte le età. La storia narra la scomparsa della principessa Gisella e le imprese di Fagiolino, un finto stregone, incaricato dal Re di riportarla a casa sana e salva.

Informazioni sulla rassegna “Giardino Troisi 2022”

L’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21.15. Per tutti gli spettacoli il biglietto d’ingresso a persona è di 3 euro per i minori e di 5 euro per gli adulti. Lo spettacolo di burattini è ad ingresso gratuito.

Per tutti gli spettacoli è consigliata la prenotazione tramite una e-mail all’indirizzo circuito@ater.emr.it

Per informazioni è possibile contattare il numero 3346748558 (dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.00)

E’ possibile inoltre acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it.

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il Teatro Troisi di Nonantola, sempre nel rispetto delle attuali misure di sicurezza.