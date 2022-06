Al via venerdì 24 giugno la seconda edizione della Festa dell’Unità della Bassa Modenese

Prende il via venerdì 24 giugno e si terrà per due weekend consecutivi (dal 24 al 27 giugno e dal 1° al 3 luglio) la seconda edizione della Festa dell’Unità della Bassa modenese. La Festa dell’Unità, dal tema “Ricostruire la comunità”, si svolgerà presso l’area del Circolo Arci Imperiale, in Via Ferrino 635, in località Ponte San Pellegrino di San Felice sul Panaro. Questo il post con cui il Pd della Bassa modenese presenta la Festa dell’Unità:

“Con grande piacere vi annunciamo la 2°edizione della Festa de l’Unità della Bassa Modenese. 24-25-26-27 giugno, 1-2-3 luglio. Due fine settimana all’insegna del buon cibo, della buona musica dal vivo e delle numerose iniziative politiche in programma che nei prossimi giorni vi presenteremo. Il tema che abbiamo scelto quest’anno è quello del Ricostruire, non solo perchè siamo nell’anno in cui si celebra l’importante ricorrenza del decennale dal sisma che non mancheremo di ricordare, ma anche perchè dopo due anni di pandemia è fondamentale ricomporre le forze migliori delle nostre comunità, ripensando nuove idee e progetti per il loro futuro attraverso il coinvolgimento e la partecipazione. Vi aspettiamo numerosi presso l’area del Circolo Arci Imperiale in Via Ferrino 635, Località Ponte San Pellegrino di San Felice sul Panaro”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017