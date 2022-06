Ancora in prognosi riservata il piccolo Tommaso, gettato dalla finestra a Soliera

A 48 ore dalla cauta da tre piani, rimane ancora in prognosi riservata il piccolo Tommaso, il bimbo di 13 mesi gettato dalla finestra di casa sua a Soliera. Secondo l’Ansa, non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto, ha chiesto solo notizie del bambino, poi si è richiusa nel silenzio in cui si è rifugiata martedì dopo quel drammatico volo dalla finestra di casa. Monica Santi, la babysitter 32enne di Carpi indagata dalla procura di Modena per tentato omicidio è ancora in carcere, e per lei si prospetta domani, alle 9 l’udienza di convalida dell’arresto. Le sue ultime parole sono quelle raccolte dalla donne delle pulizie che l’ha vista un momento dopo la tragedia. “Ora Tommaso è libero” il che lascia dubitare sulle sue capacità mentali,.

Per questo motivo non è da escludere che il giudice possa disporre una perizia sulle condizioni mentali dell’arrestata, così come potrebbe chiedere la difesa, l’avvocata Francesca Neri.

Alla base dell’arresto ci sono anche i racconti di una donna delle pulizie e di una vicina che inducono carabinieri e pubblico ministero a ritenere la 32enne responsabile dell’accaduto.

