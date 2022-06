Cavezzo. Il Centro vince il Torneo dei Quartieri

CAVEZZO- Con una vittoria di misura per 1 a 0 su calcio di rigore realizzato da Boccher nel secondo tempo, il Centro si

è aggiudicato la ventottesima edizione del Torneo dei Quartieri di Cavezzo, battendo in finale Motta.

Uno stadio comunale “Nino Borsari” con oltre seicento spettatori per l’ultimo atto di una manifestazione che, attesa da tutti gli sportivi cavezzesi dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, non ha tradito le attese: con diverse centinaia di spettatori, in gran parte giovani o giovanissimi, presenti a ogni partita.

Al fischio finale, la squadra del Centro è stata premiata dalla sindaca di Cavezzo Lisa Luppi, Motta dall’assessore allo Sport Mattia Zapparoli e a seguire gli altri riconoscimenti consegnati dal presidente della Polisportiva Cavezzo Simone Vellani e dai dirigenti della stessa Polisportiva che, grazie ai suoi volontari, ha permesso il buon esito di una manifestazione nella quale hanno trovato posto anche gli stand di associazioni locali come Avis e Comitato Genitori.

I premi

Premio Disciplina al quartiere S. Anna; Premio al giocatore più tenace, offerto dal quartiere Centro in memoria di Eddy Borghi, a Francesco Guizzardi; Miglior portiere a Matteo Grigoli; Miglior Under 21, in memoria di Edoardo Bandieri, a Riccardo Tosse; Miglior Over 21 a Eduardo Boccher; Miglior Realizzatore Alessandro Tammaro con 4 reti.

La classifica finale, dal primo all’ottavo posto: Centro, Motta, Disvetro, Giardino, S. Anna, Bellincina, Campo Sportivo e Cirenaica.