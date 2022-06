Mirandola, imbrattati i giochi per bambini del parco di via Caboto

“Un deprecabile esempio di come la maleducazione ed il mancato rispetto per i beni pubblici creino degrado in Città – scrive l’Amministrazione comunale – soprattutto nelle aree verdi in cui spesso, oltre agli imbrattamenti delle giostre delle aree gioco o delle panchine, si registrano anche abbandoni di rifiuti vari ed il mancato raccoglimento delle deiezioni degli animali domestici da parte dei rispettivi padroni. Per quanto riguarda l’imbrattamento dell’area verde di via Caboto si assicura un celere ripristino”.