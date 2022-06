Mirandola. L’Amministrazione fa chiarezza sulla biblioteca “Garin”

“Nella giornata di martedì 28 giugno si rende noto di come siano stati ultimati i lavori di spostamento del “desk” di ricezione. Una modifica celere, fortemente voluta, al fine di isolare acusticamente in maniera più efficiente tutte le aree studio. Questo semplifica il lavoro del reference, che opererà in una zona più circoscritta, nelle ore di copertura finalizzate al prestito di libri e volumi.

La sede provvisoria di via 29 Maggio, dopo rapidi lavori di efficientamento durante le operazioni di trasloco ancora in corso, possiede attualmente, 𝟴𝟬 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼. Una situazione in via di aggiornamento e per la quale sono in questi giorni in corso ulteriori studi, al fine di raggiungere un sensibile ma aggiuntivo ampliamento delle sedute. Le postazioni studio sono attualmente suddivise in tre aree delimitate: nonostante i lavori di scarto, revisione e ricatalogazione in corso sono preservati i criteri di silenziosità, al fine di tutelare e agevolare al massimo lo studio in questo delicato momento, relativo particolarmente alla preparazione degli esami universitari.