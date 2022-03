Mirandola, quale futuro attende la biblioteca “Garin”?

MIRANDOLA – Le voci su una possibile chiusura momentanea della biblioteca comunale di Mirandola “Eugenio Garin” in vista di uno spostamento in piazza Garibaldi dall’attuale sede, continuano a circolare sui social e anche i partiti e le liste di opposizione esternano i propri timori soprattutto riguardo ai tempi di tale trasferimento e al futuro del personale che attualmente lavora presso la biblioteca, il cui contratto sarebbe in scadenza a maggio 2022.. Dopo la nota di Sinistra Civica per Mirandola, arrivata nei giorni scorsi, nella giornata di ieri anche il Pd, per mezzo del responsabile Scuola della segreteria di Mirandola, Marouan Satte, è intervenuto sulla questione:

“Ad oggi, non sono state smentite le voci su una possibile chiusura del servizio di biblioteca del quale beneficiano tanti giovani, e non solo, dell’Area Nord. Se così fosse, questa Amministrazione dimostrerebbe, ancora una volta, l’incapacità di programmare oltre che un grave disinteresse per i servizi destinati ai giovani. Un po’ più di attenzione a temi importanti come questo anziché i cuori appesi di San Valentino, non sarebbe male. Come Giovani democratici, insieme al Partito democratico, seguiremo con particolare attenzione l’evolversi della questione e faremo tutto il possibile per evitare che Mirandola venga privata di un servizio per tutti noi fondamentale. Del resto, dopo oltre due anni di pandemia, crediamo che gli studenti e le studentesse abbiano già superato diversi ostacoli per garantire il diritto allo studio e sarebbe inaccettabile chiedere loro ulteriori sacrifici evitabili”.

Interpellata sulla questione, l’Amministrazione comunale di Mirandola ha annunciato che a breve arriveranno chiarimenti da parte della Giunta sulla situazione relativa alla biblioteca “Eugenio Garin”

