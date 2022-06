Mirandola. Un pic nic al parco per conoscere l’associazione “Fiore di latte”

MIRANDOLA- L’associazione “Fiore di latte” nasce da un gruppo di persone, mamme e non, con l’obiettivo di creare uno spazio di condivisione e di apprendimento riguardante i vari aspetti della genitorialità e dello sviluppo dei primi anni di vita del proprio figli.

“Abbiamo tanti progetti e bravissime esperte desiderose di costruire una rete di supporto intorno alle famiglie. Ma prima di tutto ci vogliamo presentare e farci conoscere”- scrive l’associazione.

E proprio con l’intenzione di conoscersi e confrontarsi nasce l’idea di un pic-nic, venerdì 24 giugno, in una zona riservata e ombreggiata del parco la Favorita a Mirandola: dalle 18 alle 19.30.

“Sarà un’occasione per conoscerci, stare insieme all’aria aperta, condividere esperienze con altri genitori e conoscere il calendario dei prossimi incontri di luglio- spiega l’associazione- Potrete chiedere alle nostre socie un consiglio su un dubbio che avete, ma non sapevate a chi chiedere. Oppure potrete parlare con altri genitori, che come voi condividono questo percorso con le sue salite e le sue discese”.

L’evento è dedicato ai futuri genitori e alla famiglie con bimbi da 0 a 3 anni.

A tutti i bambini presenti sarà poi offerta una piccola merenda!

L’evento è gratuito, ma per permettere all’associazione “Fiore di latte” di organizzarsi al meglio è gradita la prenotazione: – con messaggio su Facebook o Instagram – su whatsapp al numero 376 125 5127 – via email all’indirizzo associazionefioredilatte@gmail.com

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017