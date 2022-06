Musica e teatro a San Prospero: all’auditorium Fregni arriva “Stile Balneare”

SAN PROSPERO- Il Comune di San Prospero organizza “Stile Balneare”: un ciclo di quattro appuntamenti, progettati insieme all’Associazione Nahìa. Gli eventi consisteranno in spettacoli di musica e teatro che avranno luogo nel giardino dell’Auditorium Volmer Fregni, in via I° Maggio.

Il programma di “Stile Balneare”

Si parte martedì 28 giugno con un doppio appuntamento: una parata con partenza alle 20.30 dal bosco di Villa Tusini per raggiungere il giardino dell’Auditorium in compagnia delle fate di “Sogno di una notte di mezza estate” e a seguire un concerto della pop band Skambisti.

Il secondo appuntamento avrà luogo martedì 19 luglio alle 22 e consisterà in un concerto dei Carica Papaya: gruppo dalle sonorità funk, soul e disco.

Martedì 26 luglio alle 21.00 si terrà lo spettacolo “Ho sonno” di e con Vittorio Ondedei e Giulio Escalona: si tratta di una produzione Campsirago Residenza che riflette su pensieri, ricordi e fantasie che il sogno porta con sé.

Il ciclo di eventi si concluderà martedì 2 agosto alle 22.00 con un concerto della band “I trillici”, originaria della Bassa modenese. La band ha partecipato alla prima fase di X-Factor nel 2020.

