C’è San Prospero a X Factor, con la musica de “I trillici”

SAN PROSPERO- Giovani, irriverenti e con l’accento emiliano in bella vista, sono “I trillici”: band Indie-Punk che dalla nostra provincia è arrivata (in bermuda colorati e aria sbarazzina) alle selezioni del talent musicale X Factor.

Alex Pinca e Andrea Zambelli di Cento ed Enea Scommaparin di San Prospero, fondano il gruppo nella primavera del 2018. Il grande portale di musica italiana Rock.it li ha definiti un “gruppo indie punk con il disagio esistenziale adolescenziale” : un disinvolto e mordace “disordine” che, associato a uno stile canoro “sguaiato e surreale”, sta facendo guadagnare alla band il pieno di visualizzazioni su Spotify (il servizio musica le on line che offre musica on demand).

Sono sbarcati all’edizione 2020 di X Factor e, dopo aver superato provini e selezioni, hanno dribblato – con tre si e un no del cantante Mika- la prima audizione televisiva del talent, conquistando la giuria con il loro stile “Ostia Lido” e una cover di “Don’t try suicide”dei Queen.

Abbiamo fatto due chiacchiere un pò surreali con “I Trillici” , che aprono l’intervista così: ” ciao allora innanzitutto ci tenevamo a dirvi che questa è l’intervista che aspettavamo di più in assoluto e siamo lusingati che abbiate voluto intervistarci SIETE I MEGLIORI RAGAA SEMPRE NEI NOSTRI CUORI”. La prima domanda non poteva che essere UNA.

Cosa sono i “trillici”?

Eh però ce l’ha chiesto anche Cattelan. Va beh dai solo perché siete voi vi diciamo che sono le dite medie dei piedi.

Ci parlate del vostro background artistico?

Il nostro background artistico è comune e proviene dalla inadeguatezza sociale e cosmonautica che ci affligge.

Rock.it vi ha battezzato “un gruppo Indie-Punk con il disagio esistenziale adolescenziale coadiuvato da una generosa dose di ukulele”. Vi ritrovate in questa definizione?

E’ talmente azzeccata che sembra quasi l’abbiamo scritta noi. I regaz di rock.it sanno il fatto loro.

In che misura vi sentite influenzati e da chi?

Questo non è un buon periodo per parlare di influenze. Parliamo piuttosto di affluenze e defluenze: sul nostro territorio opera da anni il consorzio bonifica della Burana che ci tiene i piedi asciutti e hanno anche un profilo Instagram dove postano delle foto spaziali . Uno di noi abita vicino a un canale “artifiziale” ma non vi diciamo chi. Venite ai concerti per scoprirlo, maglietta gratis a chi indovina.

Andrea e Alex, voi due siete Cento, Enea invece viene da San Prospero: che rapporto avete con la vostra terra?

Beh come saprete la nostra zona è intensamente coltivata e questo in buona parte grazie a un clima favorevole ma soprattutto al ph tendenzialmente neutro della nostra terra. Quindi noi ci sentiamo di dire che ci sono anche persone che stanno peggio e la nostra terra ci piace così com’è, neutra.

Mi dite un luogo, un locale o un festival in particolare dove vi piacerebbe suonare?

OVVIAMENTE ovunque ma soprattutto comunque e ordunque. Chiamateci dove voleteci e bene diceteci. OVVIAMENTE ovunque ma soprattutto comunque e ordunque. Chiamateci dove voleteci e bene diceteci.

Come siete arrivati alle selezioni di X-Factor?

In sostanza siamo stati raccomandati dalle forze occulte del culo e niente in pratica fine così. Noi non diciamo di no a nessuno nemmeno a chi se lo meritasse. Comunque il successo planetario non ci cambierà l’importante è la salute.

Siete giovanissimi e all’inizio della vostra carriera artistica: che progetti avete per il futuro e dove vi piacerebbe arrivare?

Beh lasciateci fare un po’ di pubblicità al nostro singolo che uscirà a breve su tutte le piattaforme petrolifere e poi niente andiamo sempre più avanti ci piace suonare siamo giovani abbiamo tanto tempo chissà cosa succede domani mannaggia santaaa.

