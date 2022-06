Nonantola, sospensione del servizio idrico. Ecco le aree interessate

NONANTOLA- Sorgeacqua Srl rende noto che per un intervento di manutenzione straordinaria alla rete idrica, all’intersezione tra via 2 giugno e via delle Rimembranze, il servizio idrico di parte delle utenze a Nonantola verrà sospeso dalle 22.30 di martedì 21 giugno alle 6.30 di mercoledì 22.

Queste le aree interessate dalla sospensione del servizio idrico:

Comune di Nonantola a eccezione degli abitati:

a ovest di via Mavora

a nord di via Vittorio Veneto

via Provinciale est fino a via Erbedole

via Erbedole

via Maestra di Redù fino al civico 72

L’orario di riattivazione del servizio idrico è indicativo e potrà variare nel caso si verificassero imprevisti tecnici.

Al ripristino delle normali condizioni di fornitura potrà verificarsi la presenza temporanea di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua.

