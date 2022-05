Novi, casa di riposo abusiva in mansarda: badante a processo

NOVI DI MODENA – Avrebbe creato una vera e propria casa di riposo abusiva nella mansarda della propria abitazione, a Novi di Modena, dove ospitava quattro persone non autosufficienti. Per questo, è finita a processo una badante 55enne, con l’accusa di abbandono di persone incapaci. I fatti risalgono ad un po’ di tempo fa: i quattro anziani, due dei quali sono nel frattempo deceduti e non potranno, dunque, testimoniare al processo, venivano, secondo l’accusa, tenuti in uno spazio angusto, nella mansarda dell’abitazione della donna, che non rispettava quelli che sono gli standard minimi per fornire un simile servizio: bagni dotati di dispositivi, stanze con aerazione, cucine con pasti personalizzati per gli ospiti. Questo, a fronte di una retta pari a 1500 per ospite che la donna richiedeva alle famiglie, le quali, però, non si sono costituite parti civili al processo.

