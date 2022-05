San Possidonio, giovedì 2 giugno torna la “Vespata della Bassa”

SAN POSSIDONIO – E’ in programma il 2 giugno, a San Possidonio, a partire dalle ore 8.30, la nona edizione della “Vespata della Bassa”. Di seguito, il comunicato stampa diffuso dalla Polisportiva Possidiese, organizzatrice dell’evento in collaborazione con Proloco San Possidonio – AVPC, Danny Racing e Cpl Concordia:

“Dopo la fine della seconda guerra mondiale, molti erano i problemi importanti da affrontare, in primis la ricostruzione fisica e sociale della nostra società. Nacque la repubblica con tutti i suoi valori di democrazia e nacque anche la Vespa, come mezzo per mettere “in movimento“ la società, nella quale per la maggior parte della popolazione già avere una bicicletta era “tanta roba“ come si dice oggi, per cui la Vespa divenne il mezzo a motore popolare per le necessità del muoversi.

Ora, dopo oltre 70 anni, la Vespa ed il “Mondo Vespa“ e moto sono un must di valori e di condivisione della passione motoristica come elemento anche di socialità. Nella Bassa Modenese, terra di motori da sempre, dopo lo stop forzato, a causa Pandemia, si riprende la tradizione del raduno Vespa e moto di ogni età a San Possidonio. Fin dalla prima edizione (questa è la nona______) fu scelto proprio il giorno del

2 giugno FESTA DELLA REPUBBLICA.

San Possidonio 2 giugno 2022 dalle ore 8,30

con il patrocinio del Comune di San Possidonio

Ora, si riprende la tradizione, grazie “Agli amici della Vespa” di San Possidonio ed alla “Polisportiva Possidiese”, ed anche grazie al sostegno di una fondamentale realtà economica e sociale del nostro territorio: “CPL CONCORDIA Soc. Coop che, dal 1899, basandosi sempre su valori di attenzione verso i propri soci, dipendenti ed ai territori in cui opera, si è via via sviluppata fino a diventare di fondamentale importanza per la comunità della Bassa Modenese, poi allargatasi a molta parte della nostra Repubblica, offrendo opportunità di lavoro e crescita a migliaia di famiglie. Noi ci siamo, per una bella giornata in compagnia, e Vi aspettiamo numerosi per condividerla”.