Situazione idrica: Aimag fa il punto sul bacino modenese

MODENA- La situazione idrica nella Regione, come in tutto il Paese, è oggetto di attento presidio da parte delle autorità preposte nella gestione della risorsa per uso idropotabile o irriguo.

Anche AIMAG, in qualità di gestore del servizio idrico, si occupa del monitoraggio della risorsa che, per il bacino modenese, proviene dalle falde della Conoide del Secchia: la quale ha sempre avuto un comportamento rassicurante negli anni passati, anche in occasione di importanti episodi siccitosi. Anche le verifiche dei livelli piezometrici effettuate in questo periodo restituiscono una condizione di disponibilità idrica nella norma rispetto allo stesso arco temporale degli anni passati. Resta comunque importante diffondere e promuovere le buone pratiche e i comportamenti sostenibili nell’utilizzo dell’acqua, con lo scopo di contenerne gli sprechi.

I consigli di Aimag per un uso più responsabile dell’acqua

Elettrodomestici

Utilizzare la lavastoglie a carico pieno richiede un minor consumo d’acqua rispetto allo stesso lavaggio fatto a mano.

Evitare poi il lavaggio dei piatti con acqua corrente: in questo modo si risparmiano alcune migliaia di litri d’acqua all’anno.

Confrontare al momento dell’acquisto i consumi previsti degli elettrodomestici: fra i diversi modelli in commercio possono esserci differenze notevoli nel consumo.

Piante

Per innaffiare le piante è consigliabile scegliere i moderni sistemi di irrigazione a micropioggia programmabili per terrazzi e giardini: sono apparecchiature che consentono di consumare meno acqua.

Automobile

Lavando l’automobile con il secchio e non con la canna si possono risparmiare circa 150 litri d’acqua a lavaggio.

Rubinetti e scarichi

Applicare il frangigetto al rubinetto e adottare scarichi intelligenti per il wc: il 20% dei consumi domestici viene utilizzato in questo modo.

