Sostenibilità e certificazioni per le aziende: il webinar di “Carpi fashion system”

CARPI- Moda sostenibile e circolare e certificazioni per le aziende del settore: prosegue il progetto di sostegno e consulenza alle aziende del Distretto del tessile-abbigliamento di Carpi promosso da Carpi Fashion System e realizzato da Fondazione Democenter-SIPE. Un nuovo incontro del percorso iniziato nel 2021 si svolgerà online, martedì 21 giugno alle ore 11.00, con un appuntamento a partecipazione gratuita e iscrizione obbligatoria al link https://bit.ly/CFS210622.

Dopo aver illustrato alle aziende le diverse tipologie di certificazioni e dopo aver analizzato i concetti di moda sostenibile e circolare- la nuova fase dei percorsi di supporto della qualificazione delle imprese ha l’obiettivo di identificare gli interventi e le eventualicertificazioni sui cui investire per posizionarsi al meglio nella propria filiera.

Nel corso dell’incontro saranno analizzati l’approccio, le consulenze e i risultati conseguiti nel 2021, per poi esaminare le opportunità dell’anno in corso, oltre a un focus su come beneficiare delle consulenze gratuite previste dal progetto.

Carpi Fashion System è il progetto di sostegno alle aziende del Distretto di Carpi promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme a Camera di Commercio di Modena, Fondazione Democenter-SIPE, ForModena e Comune di Carpi, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi.