Tappa a Novi per la notturna in bici da Carpi a Peschiera del Garda

CARPI, NOVI DI MODENA – Hanno fatto tappa anche a Novi di Modena, venerdì 17 giugno, le notturne in bicicletta Carpi-Peschiera e Carpi-Novi-Carpi. Di seguito, il post con cui FIAB Modena Ambiente e Bicicletta ringrazia Novi per l’accoglienza ricevuta al passaggio in città:

“Ringraziamo Novi di Modena, prima tappa della Nottura Carpi-Peschiera e della Notturna ‘cenerentola’ Carpi-Novi-Carpi. A Novi, venerdì 17 giugno 2022 prima di proseguire il viaggio, siamo stati calorosamente accolti, salutati e rifocillati dall’associazione Aneser, dalla Proloco e dai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale”.

