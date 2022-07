A Casumaro torna l’appuntamento con la festa della lumaca

CASUMANO- A Casumaro torna la festa della lumaca organizzata dall’ FC Casumaro: l’appuntamento è dal 29 al 31 luglio e dal 3 al 10 agosto con una delle prime feste gastronomiche ad essere nate nel territorio regionale. Cosiderato che si svolgeva già nei primi anni Settanta.

L’organizzazione informa che per alcuni piatti a base di lumache è stato aumentato il prezzo di un euro rispetto al 2021, a fronte di un rincaro del 25% del costo delle lumache acquistate. I prezzi degli altri piatti sono invece invariati, nonostante l’aumento dei costi sostenuti per l’acquisto dei prodotti.

Ecco il menù della festa della lumaca

Tante conferme rispetto al 2021, ma anche qualche novità: sia per gli appassionati di lumache che per i vegetariani

Pala Casumaro in vua Boschetti 2.Stand raffrescato.

Antipasti

Tortillas con lumache in salsa rosa e verdure; fagottino alle lumache e capperi con salsa di acciughe (novità).

Primi piatti con lumache

Tris alle lumache (tortelli, tagliatelle, penne); tortelli della Sagra; tagliatelle con lumache e funghi; penne con lumache e gorgonzola; crespelle di lumache e funghi; bigoli al torchio di lumache, alla Borgogna

Primi piatti tradizionali

Rosette al tartufo; tortellini al tartufo e alla panna; gramigna al ragù

Secondi piatti a base di lumache

Tris di lumache (Casumarese, fritte, Borgogna); lumache all’ortolana (novità); alla Casumarese; fritte e alla Borgogna; spiedini di lumache e pancetta; nido di patate con lumache ai pistacchi tostati

Secondi piatti tradizionali

Sformatino di parmigiano su vellutata di porcini; scamorza affumicata alla piastra su letto di radicchio rosso (novità); trippa alla Casumarese; cotoletta alla milanese; cotoletta al tartufo; principessa al tartufo; filetto di porcellino con songino, scaglie di grana e aceto balsamico; tagliata di controfiletto di manzo con rucola e scaglie di grana.

Contorni– patatine fritte; purè e insalata verde.

Lo stand gastronomico- situato accanto al campo sportivo e denominato Pala Casumaro, in via Boschetti 2- sarà aperto a partire dalle 19.30.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3703731956 e 3383391148

