Adriano Pacifico scomparso da Bastiglia, la madre: “Svuotato il suo conto”

Non si dirama il buio in cui è finito Adriano Pacifico, il cuoco 32enne di Bastiglia scomparso mentre percorreva il bici il cammino di Santiago. La madre, Grazia Manuseto, è arrivata in Francia per seguire le ultime tracce lasciate dal figlio, che l’ha chiamata sette giorni fa, lunedì scorso, proprio da Oltralpe. Non era chiaro, da quella videotelefonata fatta da un telefonino che non era il suo, se il giovane fosse a Tolone oppure a Saint-Tropez. Quella è stata l’ultima volta che Grazia ha visto il figlio vivo, mercoledì la sua scomparsa è stata denunciata ai Carabinieri. Ma non si poteva aspettare e basta. Così, la famiglia è arrivata in Francia seguendo una piccola traccia: venerdì alle 21.06 a Aubagne sono stati prelevati 10 euro dal conto corrente di Adriano. A furia di piccoli prelievi di 20- 30 euro, in questi giorni il conto è stato svuotato.

Grazia e il compagno sono arrivati lì, per cercare il ragazzo. Ma niente: le forze dell’ordine non hanno notizie, per strada nessuno riconosce la foto di Adriano. Grazia ha anche contattato il ragazzo dal cui telefono era partita la videochiamata, ma il giovane ha detto di non sapere nulla di Adriano, anzi, avete voi notizie?

Lo scoramento è tanto, ma si fa di tutto per trovare Adriano, che a casa ha anche una fidanzata e due bambine che lo aspettano.

L’appello sui social della sorella, Jessica Fasulo