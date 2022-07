Aipo: l’assessore regionale lombardo Pietro Foroni è il nuovo presidente del Comitato

MODENA- Nella seduta del 15 luglio il Comitato di Indirizzo di AIPo – formato dagli assessori regionali delle quattro Regioni costitutive (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto) con deleghe relative alle competenze dell’Agenzia – ha nominato presidente del Comitato Pietro Foroni: assessore regionale lombardo al Territorio e Protezione civile.

Pietro Foroni succede a Irene Priolo- assessora regionale dell’Emilia-Romagna- presidentessa del CdI dal 1 agosto 2020, che rimane componente dell’organo di governo dell’Agenzia insieme agli assessori Marco Gabusi (Piemonte) e Gianpaolo Bottacin (Veneto).

In base allo Statuto di AIPo, la presidenza del Comitato di Indirizzo è decisa all’unanimità ed è assunta a rotazione ogni due anni da uno dei rappresentanti delle quattro Regioni di AIPo.

Nella giornata di govedì 14 luglio è entrato nel pieno delle sue funzioni il nuovo direttore di AIPo, il dottor Meuccio Berselli, nominato a questo incarico dal Comitato di Indirizzo AIPo lo scorso 18 marzo. Berselli, fino ad ora segretario generale dell’Autorità di bacino del fiume Po, succede all’ingegnere Luigi Mille: giunto alla conclusione del mandato.

L’incarico ha durata di 5 anni, con possibilità di proroga.

“I prossimi anni – ha dichiarato l’assessore e Presidente Pietro Foroni – ci vedranno impegnati nel proseguimento del lavoro della macchina organizzativa per renderla ancora più efficiente, in un’ottica di collaborazione e unità d’intenti che rappresentano due dei capisaldi più importanti di AIPo. Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami e il mio predecessore, l’assessora Irene Priolo per aver guidato il gruppo con grande dedizione, serietà e voglia di fare. Svolgerò l’incarico affidatomi con impegno e professionalità: continueremo a lavorare con la consapevolezza dell’importanza dell’ente e garantire la difesa idraulica di un territorio diversificato e fragile”.

Il direttore di AIPo Meuccio Berselli ha affermato che “dopo 5 anni importanti all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, inizio con grande senso di responsabilità questo incarico alla direzione dell’AIPo e ringrazio il Comitato di indirizzo per la fiducia. Molte sono le nuove sfide a cui l’Agenzia dovrà far fronte insieme ai compiti relativi alla sicurezza idraulica: dal progetto di rinaturazione del Po con i fondi del PNRR, alla transizione ecologica, alla realizzazione di VENTO

e agli investimenti sulla navigazione. Sarà molto importante proseguire, assieme alle Regioni, nella collaborazione con tutti gli Enti del territorio e valorizzare il più possibile le competenze professionali presenti nell’Agenzia”.