Calcio, la finalese Eleonora Goldoni si trasferisce al Sassuolo

FINALE EMILIA – Reduce dall’esperienza al Napoli, positiva a livello umano e personale (6 gol nelle 15 partite disputate la scorsa stagione), ma non del tutto soddisfacente a livello di risultati di squadra, vista la retrocessione in Serie B, la calciatrice finalese Eleonora Goldoni disputerà il prossimo campionato con la maglia del Sassuolo. La classe 1996, in passato, aveva anche vestito la maglia dell’Inter: ora, per lei, una nuova avventura che la riavvicina a casa, in un club sicuramente molto ambizioso.

