Caldo record nella Bassa, a San Possidonio superati i 40 gradi

SAN POSSIDONIO – Caldo record in provincia di Modena negli ultimi giorni e le cose non paiono essere destinate a cambiare in fretta. Per la giornata di oggi, sabato 23 luglio, infatti, è stata diramata un’allerta meteo di colore arancione per temperature elevate per diverse province dell’Emilia-Romagna, tra cui la pianura modenese, che comprende anche il territorio della Bassa. Bassa modenese che, nella giornata di ieri, 22 luglio, è stata l’epicentro dell’ondata di calore che ha riguardato tutta la provincia. In base ai dati dell’Osservatorio Geofisico dell’Università di Modena e Reggio Emilia, infatti, se a Modena la temperatura massima registrata è stata di 37,2 gradi, a San Possidonio si sono, invece, superati i 40. 40.4, per la precisione, i gradi registrati nel picco, mentre a Carpi si è toccata quota 40.3.

