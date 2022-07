Carpi. No alla Ztl: un commerciante lancia la petizione

CARPI- Il Coordinamento cittadino di Noi con L’Italia di Carpi invita cittadine e cittadini carpigiani ad aderire alla raccolta firme per fermare l’allargamento della Ztl. del centro storico della città.

“Diverse attività commerciali situate nel centro della città, a seguito di questa a dir poco “dissennata” scelta della giunta Bellelli, rischiano di chiudere a fronte dell’inevitabile diminuzione del transito di cittadine e cittadine carpigiani nel Cuore della nostra città- scrive il Giorgio Cavazzoli, responsabile organizzativo di Noi con l’Italia- Continua la “politica” che promuove i centri

commerciali fuori dalla città, il cui “centro” sta sempre più diventando un “dormitorio” spesso frequentato da baby e anche meno “baby” gang pronte a fare danni”.

“Noi con l’Italia è vicino ai commercianti e appoggia chi alza e abbassa la “serranda” ogni giorno, mentre avversa i politicanti che, con la scusa del “green” promuovono ciò che a loro interessa”.

Per firmare è possibile recarsi presso il negozio LUCCIOLE PER LANTERNE: in via Berengario 54 a Carpi.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017