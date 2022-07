Ciclovia del Sole, a San Felice sfalcio emergenziale ai lati del tratto che attraversa il territorio comunale

SAN FELICE SUL PANARO – Il Comune di San Felice effettuerà uno sfalcio emergenziale nel tratto di Ciclovia del Sole esterno all’area residenziale e che attraversa il territorio comunale. Un intervento urgente – scrive il Comune – che sarà eseguito nei prossimi giorni, anche per evitare il pericolo di incendi, dovuto alla grande siccità, nelle zone dove la Ciclovia è parallela alla ferrovia.

Il Comune di San Felice ricorda, però, che il tratto in questione non è stato ancora ufficialmente consegnato dalla Città Metropolitana di Bologna al Comune di San Felice e che, quindi, la sua manutenzione non sarebbe ancora di competenza di San Felice.