Giovani mirandolesi all’estero: Ilaria Fini, storia di una carriera di successo oltre la frontieray

MIRANDOLA- Ama cucinare dolci, fare lunghe passeggiate nei parchi londinesi e non rifiuta mai un viaggio.

Nata e cresciuta a Mirandola Ilaria è Account Director presso la Mulberry Marketing Communications – un’agenzia di comunicazione con clienti in tutto il mondo – con sede nel Regno Unito e più precisamente a Londra. In cuor suo ha sempre saputo che avrebbe vissuto all’estero, pur essendo legatissima alla sua città.

Mastica l’inglese sin dalla tenera età. Da quando i genitori ospitavano a casa ragazze alla pari americane proprio perché interagissero con lei in lingua.

Dai 12 anni in poi, l’hanno sempre incoraggiata a viaggiare all’estero, prima in college con altri ragazzi italiani, poi da sola in famiglie ospitanti. E’ stata in Inghilterra, in Scozia, in Irlanda e negli Stati Uniti.

Diplomata al liceo linguistico, nel 2015, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia consegue la laurea magistrale in Lingue per la Comunicazione e le Organizzazioni Internazionali.

Alla laurea Ilaria aggiunge un master in Media and Communications presso un’Università londinese.

Fresca di laurea, incuriosita dal mondo della comunicazione, muove i suoi primi passi in questo ambito svolgendo un tirocinio presso un’agenzia di Milano e qualcosa le dice che quella sarà la sua strada.

Al termine del tirocinio una prestigiosa multinazionale del settore biomedicale le offre un’opportunità nel settore marketing in Germania ma, nonostante l’esperienza fosse positiva, a Ilaria mancava qualcosa; non era pronta a fermarsi. Complice la possibilità di svolgere un’esperienza in un altro paese, sceglie la dinamica e stimolante Londra, la città delle ‘possibilità’.

“Londra è stata con me una città molto accogliente che ha saputo apprezzare le mie potenzialità e il mio impegno” – racconta Fini.

Quella ‘possibilità’ si trasforma ben presto in opportunità: oltre ad un impiego nel suo settore di preferenza in tre anni Ilaria ottiene ben due avanzamenti di carriera e lei, che è sempre stata molto ambiziosa, ne è molto orgogliosa. D’altronde all’estero l’avanzamento di carriera è più rapido rispetto all’Italia, è risaputo.

“A Londra c’è tanta competizione e devi lottare tutti giorni per tenerti stretto quello che hai conquistato” – aggiunge Fini.

“Mi stupisco sempre di quanto il destino a volte ci venga incontro. Sognavo una vita negli Stati Uniti ma tutto quello che volevo era più vicino di quanto avessi potuto immaginare. Certo, come ben sa chi ha scelto di vivere all’estero, non è facile; devi trovare tanta forza per andare avanti da sola. Ai miei coetanei però mi sento di dire di ascoltarsi e di seguire sempre i loro sogni perchè farcela è possibile”- conclude soddisfatta.

