Impianti sportivi. Al via le richieste per la gestione annuale a Finale Emilia e Massa finalese

FINALE EMILIA- È stato pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di concessione in uso annuale degli impianti sportivi, delle palestre scolastiche di proprietà comunale e provinciali per la stagione sportiva 2022-23.

Le domande potranno essere presentate entro, e non oltre, giovedì 28 luglio 2022 solo attraverso la compilazione del modulo di richiesta reperibile sul sito del Comune di Finale Emilia nella sezione dedicata.

Questi gli impianti per i quali è possibile presentare domanda:

Palazzetto Sport- Finale Emilia

Palestra ex-bocciofila- Finale Emilia

Stadio comunale- Finale Emilia

Campi da tennis- Finale Emilia

Palestra liceo Morandi- Finale Emilia

Palestra istituto agrario- Finale Emilia

Palestra- Massa finalese

Stadio comunale- Massa finalese Sala polivalente “La Meridiana”- Massa finalese Campo Canaletto- Canaletto

