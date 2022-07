Incendio Novi, la Cisl denuncia: “Autoscala arrivata da Modena, tragedia sfiorata”

Lo afferma Fabrizio Alberghini, referente territoriale di Modena del sindacato dei Vigili del Fuoco Fns Cisl Emilia-Romagna, intervenendo sull’incendio scoppiato ieri sera in via Fratelli Rosselli a Novi di Modena.

Alcune settimane fa Alberghini aveva denunciato la carenza di mezzi dei vigili del fuoco modenesi. Il sindacalista Cisl aveva avvertito che da diverso tempo al comando di Modena è in servizio una sola autoscala dislocata in centrale che deve coprire tutta la provincia, da San Martino Spino a Pievepelago.

“L’autoscala è un mezzo strategico per il soccorso, al punto che può decidere le sorti di un intervento, essendo essenziale per evacuare edifici in fiamme, come quello di Novi – spiega Alberghini – A fare le spese della mancanza di una seconda autoscala è il comprensorio coperto dal distaccamento di Carpi, che effettua 1.500 interventi all’anno ed è territorialmente competente anche per Novi. Da Modena i tempi di percorrenza si raddoppiano ed è un miracolo – conclude il sindacalista Cisl dei vigili del fuoco – che ieri sera non sia successo nulla a nessuno”.