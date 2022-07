Istruzione e formazione professionale. Oltre 73 milioni di euro per i percorsi del prossimo anno scolastico

MODENA- Via ai percorsi di Istruzione e Formazione professionale per l’anno scolastico 2022/2023, per i quali si stima un investimento- con risorse regionali e statali- di circa 73,4 milioni di euro.

Il via libera è arrivato dalla Giunta regionale che, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato due bandi specifici rivolti agli enti di formazione accreditati. Il primo rende disponibile un’offerta di 44 percorsi di istruzione e formazione professionale di IV anno per l’acquisizione del diploma professionale, in una logica di continuità del percorso formativo per le ragazze e i ragazzi che hanno già acquisito una qualifica triennale. Il secondo bando rende disponibili 187 percorsi per l’acquisizione di una qualifica professionale di III livello.

“L’offerta per il prossimo anno scolastico del sistema di Istruzione e Formazione professionale dell’Emilia-Romagna- afferma l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro Vincenzo Colla– trova riferimento nelle strategie e nei documenti di programmazione regionali, nazionali ed europei. A partire dal Patto per il lavoro e per il clima. Con questi interventi intendiamo rafforzare la collaborazione e le sinergie tra sistema formativo e sistema produttivo del territorio per garantire percorsi che consentano un inserimento qualificato nel mercato del lavoro e assicurino alle imprese le professionalità tecniche necessarie per lo sviluppo e l’innovazione”.