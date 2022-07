Le Scat Noir: a Nonantola il favoloso trio vocale in concerto

NONANTOLA- E’ in programma per mercoledì 13 luglio, a Nonantola, il secondo appuntamento con i concerti delle Officine culturali. Alle ore 21, sul palco del Giardino Perla Verde, arriva “Le Scat Noir”: il favoloso trio vocale, al femminile, con un coinvolgente repertorio di brani arrangiati per tre voci, violino e pianoforte.

Nel loro girovagare tra jazz, cantautorato italiano e composizioni originali Le Scat Noir sapranno intrattenere ed emozionare il pubblico che vorrà godersi uno splendido concertgo al fresco del Giardino Perla Verde di via Marconi.

Le Scat Noir

E’ un progetto per tre voci, pianoforte e violino che, dopo aver arrangiato diversi standard jazz, brani tratti dal repertorio del cantautorato italiano e di diversa provenienza, si è focalizzato maggiormente nella realizzazione di brani originali. Pezzi caratterizzati dall’unione e dalla diversità del background musicale delle tre componenti del gruppo e da un’attenta ricerca timbrica d’insieme.

Natalia Abbascià: voce, violino

Ginevra Benedetti: voce

Sara Tinti: voce, pianoforte

