“Container Estate 2022”, dall‘8 giugno al via gli appuntamenti estivi di Officine Culturali Nonantola

NONANTOLA – Con l’inizio della bella stagione prende il via Container Estate 2022, la rassegna estiva di Officine Culturali che dà il via alla programmazione estiva nonantolana. Il giardino del Polo Officine Culturali ospiterà, a giugno, tre serate dedicate a libri, cinema e musica e tre incontri aperitivo al sabato mattina. Il giardino Perla Verde invece sarà la cornice di due concerti estivi, come ormai è tradizione per l’estate nonantolana. La rassegna si chiuderà a settembre con altri due concerti previsti al Polo Officine Culturali. Tutti gli appuntamenti sono ad accesso libero e gratuito. La prenotazione è consigliata.

Calendario eventi

Si parte mercoledì 8 giugno, alle ore 21,00 con Letture per l’estate. L’appuntamento è dedicato a suggerimenti di lettura estivi, a cura di Libere Viandanti, il gruppo di lettura adulti dedicato a Milva che da alcuni anni si trova regolarmente in biblioteca a condividere letture, a discuterne, e a rilanciare con nuove proposte.

Sabato 11 giugno, alle ore 11,00, invece è in programma il primo incontro aperitivo. Un’occasione per presentare l’Atlante dei lambruschi modenesi, edito da Artestampa, strumento indispensabile per conoscere una eccellenza del nostro territorio. Presenti all’evento, l‘autore Luca Bonacini e gli ospiti Fabio Altariva e Ermi Bagni.

Mercoledì 15 giugno alle ore 21,00: Il cinema, esperienza sonora a cura di Giorgio Casadei. La serata è dedicata alla straordinaria importanza del sonoro e della musica nella produzione cinematografica, al percorso di trasposizione di un romanzo in un‘ opera audiovisiva, al ruolo svolto dalla colonna sonora.

L’aperitivo di sabato 18 giugno ore 11,00 ospita invece Serena Ballista e il suo nuovo albo illustrato Beaver, come castoro, edito da Settenove. Il testo racconta ai più giovani la straordinaria personalità di Simone de Beauvoir, pilastro del femminismo internazionale.

A conclusione delle serate di giugno è previsto un appuntamento dedicato ad una canzone diventata lo stendardo che chiunque sbandiera in nome della libertà, un parola questa, di cui Bella ciao, è forse l’inno più poetico e sincero. Bella Ciao, storia e destino, con Giordano Montecchi, mercoledì 22 giugno, alle ore 21,00.

Chiude gli incontri aperitivo, sabato 25 giugno alle ore 11, l’Aperitivo con l’editore: 21 lettere, un incontro alla scoperta di una giovane ed originale casa editrice modenese dal catalogo selezionato, curato, con una veste grafica riconoscibile. Un nuovo scrigno di storie da esplorare.

I concerti di Officine Culturali previsti nel Giardino Perla Verde propongono, mercoledì 6 luglio, ore 21,00 Matteo Cimitari 5tet “FriedHippocampus“, quintetto dal suono variopinto che si muove spesso con approccio ludico in territorio avant-jazz, prog e rock e mercoledì 13 luglio ore 21,00 Le Scat Noir, progetto per tre voci, pianoforte e violino che, dopo avere arrangiato, tra gli altri, brani jazz e di cantautori italiani, si è focalizzato sulla produzione di brani originali.

Il programma dell’intera rassegna è disponibile sul sito e sulla pagina Facebook di Officine Culturali.

Per informazioni: biblioteca@comune.nonantola. mo.it tel. 059549700.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017