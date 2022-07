Il maltempo colpisce nuovamente la Bassa. Vento, pioggia e grandine: danni a Mirandola e Cividale

Dopo i danni causati dalla perturbazione che lunedì si è abbattuta sulla Bassa modenese, provincia di Modena e Bassa nuovamente colpite dall’ondata di maltempo che ha interessato l’Emilia-Romagna nella serata di ieri, giovedì 7 luglio. A partire dalle 20.30, infatti, l’ondata di maltempo ha attraversato la provincia di Modena da Nord a Sud, con vento forte, pioggia e in alcuni punti grandine: decine le chiamate ai Vigili del Fuoco, prevalentemente per alberi o pali divelti: oltre 60 gli interventi effettuati in tutta la Provincia, fino alle 3 di notte, quando la situazione è tornata verso la normalità. Non risultano feriti.

Per quanto riguarda la Bassa modenese, il cui territorio è stato interessato da forte vento e pioggia, i danni maggiori si sono registrati nel mirandolese, dove, in alcune aree, si sono registrate anche grandinate. In particolare, nella frazione di Cividale, colpita – spiega l’Amministrazione comunale di Mirandola – da una vera e propria tempesta di grandine, come si può vedere dalle immagini sottostanti:

A Cividale, i danni causati dalla grandine hanno interessato in particolar modo le automobili, diverse delle quali sono state colpite e ammaccate dai chicchi di grandine. Forte vento e pioggia, invece, hanno colpito il resto del territorio comunale mirandolese, causando diversi danni, che hanno richiesto l’intervento di Polizia Locale di Mirandola e Vigili del Fuoco, tra cui un albero, spezzato dal vento, caduto sulla carreggiata in via Curiel, un palo telefonico abbattuto in via De Andrè, per sistemare il quale è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco con un’autogru, e un pezzo di lamiera caduto su diverse auto in via Prampolini:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017