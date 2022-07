Meteo, allerta gialla per temporali per mercoledì 6 luglio

Dopo i temporali e il forte vento che hanno colpito anche la provincia di Modena, e, in particolare, la Bassa modenese nella serata di ieri, lunedì 4 luglio, nuove precipitazioni sono attese nella giornata di domani, mercoledì 6 luglio. E’ stata, infatti, diramata un’allerta gialla per temporali, valida dalle 00:00 del 06 luglio 2022 fino alle 00:00 del 07 luglio 2022, per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. In particolare, scrivono l’ Agenzia per la sicurezza territoriale la Protezione Civile e Arpae , per mercoledì 6 luglio sono previste, nelle prime ore della giornata, condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati; i fenomeni saranno più probabili sulle pianure centro-occidentali della regione Emilia-Romagna.