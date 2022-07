Mirandola. 120 firme per dedicare il parco a Enrico Berlinguer

MIRANDOLA- Sinistra Civica per Mirandola ha consegnato, sabato 16 luglio, le oltre 120 firme raccolte in poco più di un mese tra i cittadini mirandolesi per l’intitolazione di un parco al segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer, di cui quest’anno si ricordano i cento anni dalla nascita.

Un uomo, come si legge dalla nota presentata a corredo delle firme raccolte, che “ha incarnato i sani valori della Repubblica, arrivando ad anticipare innumerevoli temi di grande attualità e rilevanza come l’ecologismo, il pacifismo, la partecipazione democratica alla vita cittadina, la lotta alle mafie, accompagnandole alle grandi battaglie del lavoro libero, da sempre tema baluardo del Partito comunista italiano. Una personalità dalla grande integrità morale e dai saldi principi, leader iconico e politico capace, convinto comunista e uomo di sinistra, esempio da cui imparare i valori dell’onestà, dell’umiltà, della modestia e della passione politica, Berlinguer è oggi, in un contesto di grave disaffezione alla politica, un modello ancora più importante per tutti coloro i quali desiderino dedicarsi con impegno e serietà al bene pubblico, al fine di creare una società più giusta e libera per tutti”.

