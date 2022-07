Mirandola. Via Pascoli riaperta al traffico dopo 10 anni

MIRANDOLA- Un ulteriore capitolo della ricostruzione trova la propria lieta conclusione. A dieci anni dalla chiusura via Pascoli – la trasversale cittadina che interseca Strada statale Sud e viale Libertà- interdetta al traffico al fine di consentire i lavori di recupero del Condominio Excelsior, è stata definitivamente riaperta e riabilitata alla libera circolazione.

Nessuna modifica del senso di marcia, che rimane a senso unico in uscita verso la Statale, ma manto stradale rinnovato e segnaletica orizzontale ripassata e rivitalizzata.

Con la riapertura di via Pascoli si compie un passo in avanti nella ricostruzione post sisma, che anticipa di qualche settimana la riconsegna del condominio stesso, per il quale i lavori di recupero sono ormai in via di conclusione. Al termine dell’ultimazione del marciapiedi prospiciente, l’11 luglio scorso, la Polizia Locale Mirandola ha dato il suo formale assenso alla riapertura definitiva.

La Città di Mirandola potrà godere di questa riapertura, frutto del costante lavoro dell’Amministrazione Comunale, che regala finalmente ai residenti la tanto attesa soddisfazione- commenta il Comune- Un evento atteso, oggetto di richieste e comunicazioni in Consiglio comunale, caratterizzato dal compiacimento manifestato oltre che dai residenti anche da tanti mirandolesi”.