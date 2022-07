Procedure per l’esenzione ticket, Donini tranquillizza il sindacato pensionati Cgil

MODENA- “Vorrei rassicurare tutti, specialmente le persone anziane di cui si è fatto portavoce il sindacato pensionati CGIL, che le nuove modalità per certificare l’esenzione ticket non devono creare loro problemi. Se ci sono passaggi che dovranno essere migliorati, sono certo che l’Azienda Sanitaria lo farà, venendo incontro alle esigenze delle persone, soprattutto di quelle più anziane. Sono convinto, infatti, che la tecnologia debba facilitare la vita alle persone e non complicarla, e che si debbano mettere in campo le migliori soluzioni per aiutare le persone con meno dimestichezza con le tecnologie digitali”

E’ quanto afferma Raffaele Donini, assessore regionale alla Salute, in riferimento ad una nota dello SPI, il sindacato pensionati della Cgil, che ha approvato un documento in cui si sottolinea come le nuove modalità di accertamento rese note dall’Azienda sanitaria di Bologna possano creare difficoltà, specialmente per gli anziani, nell’adempiere alle procedure amministrative legate al rinnovo esenzione ticket sanitari.

