Rimarremo senza Facebook e Instagram questa estate?

Rimarremo senza Facebook e Instagram questa estate?. E’ la possibilità sempre più concreta che si prospetta per noi italiani e tutti gli europei se Meta, la casa madre dei due social, decidesse di rispondere con il black out alla decisione dell’autorità irlandese di regolamentazione della privacy che ha ordinato lo stop ai flussi di dati dell’azienda dall’Europa verso gli Stati Uniti.

“Se non verrà adottato un nuovo quadro per il trasferimento transatlantico di dati e non saremo in grado di continuare a fare affidamento sulle clausole o su altri mezzi alternativi di trasferimento di dati dall’Europa agli Stati Uniti, probabilmente non saremo in grado di offrire in Europa alcuni dei nostri più significativi prodotti e servizi, inclusi Facebook e Instagram”, ha già avvertito Meta.

Trattative sono in corso, ma sembra stiano andando per le lunghe. E quindi il rischio di chiusura estiva per Facebook e Instagram si fa sempre più concreto. Nel caso, il vostro giornale preferito lo trovate sempre e gratuitamente su www.sulpanaro.net

