Soliera, Kelly Lee Owens ad Arti Vive Festival domenica 10 luglio

SOLIERA – Quella solierese di domenica 10 luglio è l’unica data italiana dell’estate 2022 per Kelly Lee Owens. La producer e songwriter gallese si esibisce in piazza Lusvardi alle ore 21, nell’ambito della serata conclusiva di Arti Vive Festival. Prima di lei sul palco salirà la berlinese Mulay. Costo di ingresso, 15 euro.

La giornata prevede anche alle 19.30 una riedizione all’aperto della performance site specific “out-SIDE” di Elisabetta Di Terlizzi, ispirata all’opera fotografica di Francesca Woodman, il concerto di Clauscalmo sempre alle 19.30 in piazza Sassi, la replica di “Sergio”, lo spettacolo di Francesca Sarteanesi in piazzetta don Ugo Sitti alle 20.15, e il lavoro teatrale della compagnia I sacchi di sabbia: “Dialoghi degli dei” (ore 21.30, piazzetta don Ugo Sitti).

Nel sound di Kelly Lee Owens c’è tutto quello che rende la musica elettronica made in UK un patrimonio culturale universale. Il successo ottenuto dal suo omonimo debutto discografico del 2017 e il secondo disco uscito tre anni dopo le hanno permesso di proporsi a livello internazionale come uno dei nomi di punta della scena, con riferimenti sonori che spaziano con fluidità e irresistibile fascino dalla techno al trip hop, da loop meditativi a composizioni smaccatamente dance e pop.



Mulay è invece una giovane e talentuosa singer-songwriter-producer berlinese, una gemma preziosa che ha appena iniziato a brillare, un connubio ancora misterioso di vibrazioni r&b, elettroniche e pop. Se apprezzate artiste come FKA Twigs, SZA e Sevdaliza, non mancate.

Le canzoni pubblicate da clauscalmo si contano sulla metà delle dita di una mano: il suo è cantautorato gentile, emotivo, introspettivo che affascina al primo ascolto. Dopo varie esperienze e progetti, il debutto solista sta per arrivare.

Quanto a “Dialoghi degli dei”, lo spettacolo nasce dall’incontro tra Massimiliano Civica, regista noto per l’asciuttezza formale delle sue opere e I Sacchi di Sabbia, un gruppo toscano che ha fatto dell’ironia la sua peculiare cifra stilistica. Scritti da Luciano di Samosata nel II secolo dopo Cristo, questi Dialoghi si presentano come una raccolta di gossip su vizi e trasgressioni degli abitanti dell’Olimpo: gli scontri “familiari” tra Zeus e Era, le continue lagnanze per le malefatte di Eros, i pettegolezzi tra Dioniso, Ermes ed Apollo… In questa gustosa versione gli Dei sono atterrati in una classe di un ginnasio, diventando oggetto concreto delle spietate interrogazioni con cui un’austera insegnante tormenta due suoi allievi.

Per le vie del centro il Soliera Street Food e l’Area Bimbi con laboratori a cura della Ludoteca Ludò. I biglietti per gli spettacoli a pagamento sono disponibili in prevendita sui circuiti Vivaticket. Arti Vive Festival è organizzato dalla Fondazione Campori e dal Comune di Soliera con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Regione Emilia-Romagna. Info e dettagli programma: www.artivivefestival.it

