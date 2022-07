Teleriscaldamento: il Gruppo Hera aumenta il bonus sociale per le famiglie in difficoltà

MODENA- Il Gruppo Hera ha deciso di incrementare per quest’anno – visto il perdurare della difficile congiuntura economica – il sostegno ai clienti domestici serviti dal teleriscaldamento attraverso l’attivazione di una componente integrativa del bonus sociale già da tempo previsto dalla multiutility su base volontaria su tutti i territori.

Il bonus sociale Hera, applicato in via straordinaria per il 2022, si andrà a sommare al bonus annuo già previsto dalla multiutility per i clienti domestici serviti dal teleriscaldamento, che ammonta a 106 euro per i nuclei famigliari fino a 4 componenti o 146 euro per i nuclei famigliari più numerosi.

Le principali forme di sostegno previste dalla multiutility per i clienti in situazioni, anche temporanee, di difficoltà economica sono riassunte anche nella guida SOStegno Hera.

Alcune di queste opportunità, come i bonus per il gas, per l’energia elettrica e per il servizio idrico, sono state previste dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), altre come il bonus sociale per il teleriscaldamento sono misure aggiuntive messe in campo dal Gruppo per integrare quanto previsto dalle autorità.