Un 14enne morì in piscina a Casanova, al via il processo per bagnino e proprietario

Un 14enne morì in piscina, al via il processo per bagnino e proprietario del Casanova di San Prospero. E’ passato un anno da quando nella struttura che si trova nella San Pietro in Elda si consumò la tragica morte di Adam Douzad, il giovane di Bastiglia che era arrivato qui per un tuffo con gli amici, che in acqua poi morì per annegamento, come stabilito dall’autopsia.

Adesso in Tribunale a Modena è iniziato il processo a carico del proprietario della struttura e del bagnino che quel pomeriggio erano in servizio. Entrambi devono rispondere all’accusa di omicidio colposo.

La prima udienza ha visto la difesa presentare la sua ricostruzione dei fatti di quel giorni, ed è stata presentata la richiesta di un processo con rito abbreviato, che in caso di condanna prevede uno sconto di pena. La nuova udienza è stata fissata per il 5 gennaio.

