“Alyssa, l’ultima sirenetta”: un nuovo libro per l’autrice di Mirandola Roberta De Tomi

MIRANDOLA- L’amore, il riscatto, la transizione, la libertà e l’adolescenza in un urbanfantasy che riprende una grande fiaba classica: attualizzandola nella Senigallia dei nostri anni. “Alyssa, l’ultima sirenetta” dell’autrice e blogger Roberta De Tomi è un retelling giocato sulle contaminazioni di genere.

Urbanfantasy, ma anche romance e un tocco di musical che ci fa raggiungere gli abissi popolati dalle creature governate dal Re del Mare e dalla sua regina. Qui, tra spettacoli ed esplorazioni, le sirene innamorate di un nobile della terra emersa, contraggono il Patto Umano stipulato con Medomai, la Strega del Mare.

Come avvenne per la sirenetta della celebre fiaba di Andersen le ragazze, dotate delle gambe scambiate con la voce, credono di poter conquistare il loro principe; ma il destino sa essere crudele. Glauco e le figlie, non ci stanno più; e non ci sta neppure la “ragazza del mare” che viene salvata da Alfredo Maini, pescatore e titolare del Bed and Breakfast “Il Canto della Sirena”.

Alyssa – nome dato sul momento – viene affidata ad Alfredo e alla moglie Nora. L’arrivo del principe di Danimarca, Olsen, accompagnato dalla futura sposa, Polimnia, sarà la vera grande prova per Alyssa: alle prese con una serie di visioni e rivelazioni, tra terra e mare, tra magia, rune e antiche leggende marine. Ci sono tanti personaggi, i sogni e la magia di una fiaba al profumo di salsedine.

Rispetto al precedente “Alice nel labirinto” la trama è più tradizionale, alternando i diversi punti di vista dei personaggi; resta il richiamo ad Andersen e il gusto per l’alternanza di prosa e canzoni.

“Alyssa, l’ultima sirenetta” è disponibile in ebook e cartaceo su tutti gli eStore; inoltre è ordinabile in libreria.

Di recente De Tomi ha pubblicato anche il racconto lungo di genere romance erotico “Abuso d’amore” (Delos Digital) nella sola versione ebook, che fin dal primo giorno ha riscosso un buon successo di download: complice una trama densa di intrighi e una penna piccante.

L’autrice: Roberta De Tomi

Roberta De Tomi, nata a Mirandola, dopo la laurea al Dams di Bologna ha svolto mansioni legate alla comunicazione e agli eventi culturali. Nel 2012 è stata curatrice, insieme al poeta Luca Gilioli, dell’antologia poetica solidale “La luce oltre le crepe” (Bernini).

Dal 2014 ha iniziato a pubblicare con alcuni editori indipendenti. Tra i titoli: “Come sedurre le donne” (How2 Edizioni, 2014) e “Alice nel labirinto” (Dae Editore, 2017 – secondo premio ex-aequo all’interno del Trofeo Cittadella per il miglior romanzo fantasy 2019),“Trappola d’ardesia” (Delos Digital e Sága Edizioni, 2020 e 2021).

Nel 2022 è tra gli sceneggiatori del docu-film “Ricostruzione. Emilia Romagna 2012-2022”, prodotto da Wildcom Italia e realizzato con il contributo e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e il contributo di Aimag. Docente di scrittura creativa, cura il blog La Penna Sognante.