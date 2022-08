Cavezzo, domenica 4 settembre seconda edizione di “Gusto Pera”

CAVEZZO – Si svolgerà a partire dalle 10 di domenica 4 Settembre, a Cavezzo, presso l’azienda agricola Maurizio Tondelli, la seconda edizione di Gusto Pera, evento di valorizzazione gastronomica della pera, frutto tipico della Bassa modenese: in via Pioppa 18, infatti, si trova il più vecchio pereto della provincia di Modena e probabilmente anche dell’intera regione.

Ecco il programma: dopo il rituale saluto iniziale dell’organizzatore, il giornalista dendrogastronomico Carlo Mantovani, il dendronauta e chitarrista Toscano Andrea Campani eseguirà “Mangia una pera”, il nuovo inno di Gusto Pera scritto dallo stesso Mantovani sulle note di Guantanamera. Seguirà l’immancabile Elogio della pera, in cui l’ideatore del Movimento Paesaggezza esalterà la proverbiale bontà e salubrità della pera. Al termine della prolusione, si passerà dalle parole ai fatti: e il padrone di casa, l’agricoltore Maurizio Tondelli, condurrà i presenti ad un’interessantissima visita guidata all’interno del pereto monumentale, per spiegare i segreti del mestiere: come si coltivano e sin staccano le pere e, ovviamente, quali sono le diverse varietà presenti e i rispettivi periodi di maturazione. Dulcis in fundo, i partecipanti potranno assaggiare le pere raccolte, per gustare il sapore del frutto fresco, e piatti dolci e salati a base di pera,m per farsi un’idea delle enormi potenzialità gastronomiche delle nostre pere: dalla torta Bomportese al Peraburger, passando per Parmigiano con Balsamico alla pera e la Perinsalata.

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie): tel o whatsapp al 388 3466199.

